Смертельно больной Хворостовский работал не щадя себя

В Лондоне умер Дмитрий Хворостовский. Смерть певца называют невосполнимой потерей для мировой оперы.
Последние годы Дмитрий Хворостовский боролся с опухолью мозга. Артист почти прекратил гастроли, многие выступления отменялись в последний момент. Но в родном Красноярске летом этого года Хворостовский все же выступил. Болезнь сильно изменила его голос, но каждую арию и романс публика встречала овацией. Корреспонденты НТВ Роман Соболь и Лиза Герсон проследили творческий путь артиста.
Про таких как он завистники говорят: баловень судьбы. Природа щедро одарила Дмитрия: яркая внешность, потрясающий баритон — пожалуй, лучший в мире. Да и удача сопутствовала его карьере. Но если природа что-то дает с избытком, она что-то забирает взамен. Здоровье. Летом 2015 Хворостовский впервые на своем официальном сайте объявил о начале тяжелого курса лечения. У него обнаружили опухоль мозга. Из-за химиотерапии пришлось отменить гастроли, впрочем, уже осенью, он вернулся на сцену. Сначала в Нью-Йоркской «Метрополитен-опера», где он пел партию графа Ди Луна в опере «Трубадур», а потом и в Кремлевском дворце прошел его гала-концерт.
Но болезнь прогрессировала. Начались приступы головокружения, потеря координации, падали зрение и слух. Хворостовский держался, так, что даже самые верные поклонники не видели, как ему бывает плохо. Новый курс терапии, и вновь пришлось отменять выступления. Вроде бы Дмитрию стало лучше, состоялось его очередное триумфальное возвращение: новые гастроли, новые партии. Хворостовский работал не щадя себя, как будто знал, что осталось совсем немного.
Он родился 16 октября в Красноярске. Всего месяц назад Дмитрий справил юбилей — 55 лет. В его семье не было профессиональных музыкантов. Впрочем, и отец — инженер-химик, и мать — медицинский работник музыку любили беззаветно. Дома собрали блестящую коллекцию оперных исполнителей. Хворостовский вспоминал, что его завораживал то лирический тенор Энрико Карузо, то трагический бас Фёдора Шаляпина. Кто бы мог подумать тогда, что Хворостовский достигнет таких же вершин славы.
Петь он начал в 4 года, отец учил его аккомпанировать себе на рояле. Кстати, учителя музыкальной школы пророчили ему блестящую карьеру пианиста, а не певца. Дмитрий закончил Красноярский институт искусств, работал в оперном театре. Его стремительное восхождение на самую вершину музыкального Олимпа началось в 89-м году после победы на Международном конкурсе в Кардиффе. Ангажементы посыпались как из рога изобилия. Лондонский Ковент-Гарден, мюнхенская государственная опера, миланская Ла-Скала. Нью-Йорк, Чикаго, Буэнос-Айрес. С 94-го Хворостовский осел в Лондоне, но родину не забывал. Регулярно выступал в Москве, Санкт-Петербурге и родном Красноярске.
Последний концерт Хворостовского прошел в резиденции российского посла в Лондоне. Он пел арии из опер русских композиторов — Бородина, Глинки, Чайковского и Рахманинова. Под новый год он собирался выступить в Кремлевском дворце, готовил серию мастер-классов в Лондоне для молодых оперных певцов. Его последняя запись на официальной странице в Facebook — о состоявшейся записи «Риголетто». Если пролистывать его страницу, становится очевидно, что его интересовала только музыка. О болезни там ни слова. Он старался ее не замечать. Она была досадным, нелепым и несправедливым препятствием работе и жизни.
Он гастролировал по миру. К Лондону он оказался прикованным больше после 2015-го года, когда стало известно о его болезни. Здесь он боролся с болезнью и жил со своей женой, оперной певицей Флоранс. Ради Хворостовского она оставила свою карьеру и занималась уходом за детьми, а потом и за мужем.
Уже обнародована последняя воля певца. Как рассказал журналистам друг, народный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, прах Хворостовского разделят на две части. Одну захоронят в Москве, другую — в его родном Красноярске.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Про таких как он завистники говорят: баловень судьбы. Природа щедро одарила Дмитрия: яркая внешность, потрясающий баритон — пожалуй, лучший в мире. Да и удача сопутствовала его карьере. Но если природа что-то дает с избытком, она что-то забирает взамен. Здоровье. Летом 2015 Хворостовский впервые на своем официальном сайте объявил о начале тяжелого курса лечения. У него обнаружили опухоль мозга. Из-за химиотерапии пришлось отменить гастроли, впрочем, уже осенью, он вернулся на сцену. Сначала в Нью-Йоркской «Метрополитен-опера», где он пел партию графа Ди Луна в опере «Трубадур», а потом и в Кремлевском дворце прошел его гала-концерт.
Но болезнь прогрессировала. Начались приступы головокружения, потеря координации, падали зрение и слух. Хворостовский держался, так, что даже самые верные поклонники не видели, как ему бывает плохо. Новый курс терапии, и вновь пришлось отменять выступления. Вроде бы Дмитрию стало лучше, состоялось его очередное триумфальное возвращение: новые гастроли, новые партии. Хворостовский работал не щадя себя, как будто знал, что осталось совсем немного.
Он родился 16 октября в Красноярске. Всего месяц назад Дмитрий справил юбилей — 55 лет. В его семье не было профессиональных музыкантов. Впрочем, и отец — инженер-химик, и мать — медицинский работник музыку любили беззаветно. Дома собрали блестящую коллекцию оперных исполнителей. Хворостовский вспоминал, что его завораживал то лирический тенор Энрико Карузо, то трагический бас Фёдора Шаляпина. Кто бы мог подумать тогда, что Хворостовский достигнет таких же вершин славы.
Петь он начал в 4 года, отец учил его аккомпанировать себе на рояле. Кстати, учителя музыкальной школы пророчили ему блестящую карьеру пианиста, а не певца. Дмитрий закончил Красноярский институт искусств, работал в оперном театре. Его стремительное восхождение на самую вершину музыкального Олимпа началось в 89-м году после победы на Международном конкурсе в Кардиффе. Ангажементы посыпались как из рога изобилия. Лондонский Ковент-Гарден, мюнхенская государственная опера, миланская Ла-Скала. Нью-Йорк, Чикаго, Буэнос-Айрес. С 94-го Хворостовский осел в Лондоне, но родину не забывал. Регулярно выступал в Москве, Санкт-Петербурге и родном Красноярске.
Последний концерт Хворостовского прошел в резиденции российского посла в Лондоне. Он пел арии из опер русских композиторов — Бородина, Глинки, Чайковского и Рахманинова. Под новый год он собирался выступить в Кремлевском дворце, готовил серию мастер-классов в Лондоне для молодых оперных певцов. Его последняя запись на официальной странице в Facebook — о состоявшейся записи «Риголетто». Если пролистывать его страницу, становится очевидно, что его интересовала только музыка. О болезни там ни слова. Он старался ее не замечать. Она была досадным, нелепым и несправедливым препятствием работе и жизни.
Он гастролировал по миру. К Лондону он оказался прикованным больше после 2015-го года, когда стало известно о его болезни. Здесь он боролся с болезнью и жил со своей женой, оперной певицей Флоранс. Ради Хворостовского она оставила свою карьеру и занималась уходом за детьми, а потом и за мужем.
Уже обнародована последняя воля певца. Как рассказал журналистам друг, народный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, прах Хворостовского разделят на две части. Одну захоронят в Москве, другую — в его родном Красноярске.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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