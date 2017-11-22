Свердловский губернатор готов «дать подзатыльник» Гнойному за слова о «столице СПИДа»

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Ноя 21 2017 в 9:08 PST

Рэпер Гнойный приехав в гости назвал Екатеринбург «Столицей СПИДа». Город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный- действительно, гнойный…