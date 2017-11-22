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    Свердловский губернатор готов «дать подзатыльник» Гнойному за слова о «столице СПИДа»

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    • Фото: instagram.com
    Свердловский губернатор готов «дать подзатыльник» Гнойному за слова о «столице СПИДа»

    Свердловский губернатор готов «дать подзатыльник» Гнойному за слова о «столице СПИДа»

    Свердловский губернатор готов «дать подзатыльник» Гнойному за слова о «столице СПИДа»
  • Фото: instagram.com

    • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что рэперу Гнойному «нужно дать подзатыльник» за то, что назвал Екатеринбург «столицей СПИДа».

    Евгений Кувайшев на своей странице в Instagram прокомментировал высказывание рэпера Гнойного со сцены в Екатеринбурге. Артист начал презентацию своего альбома со слов, что он «рад оказаться в столице СПИДа».

    Евгений Кувайшев, губернатор Свердловской области: «Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но гнойный и есть гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется».



    Соня Мармеладова — один из творческих псевдонимов Вячеслава Машнова. Также он выступает под именами Гнойный и Слава КПСС.

    Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также откликнулся на выступление Гнойного. Он написал в Twitter, что «город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный — действительно гнойный…»




    Российский рэпер из Хабаровска стал широко известен после победы в баттле над Oxxxymiron (Мироном Фёдоровым). Видео баттла набрало более 27 миллионов просмотров на Youtube.

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