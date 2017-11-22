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    Суд вынес приговор экс-сенатору Джабраилову за стрельбу в московском отеле

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    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    Суд вынес приговор <nobr>экс-сенатору</nobr> Джабраилову за стрельбу в московском отеле

    Суд вынес приговор экс-сенатору Джабраилову за стрельбу в московском отеле

    Суд вынес приговор <nobr>экс-сенатору</nobr> Джабраилову за стрельбу в московском отеле
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Суд обязал Умара Джабраилова заплатить штраф в 500 тысяч рублей за стрельбу в гостинице в центре столицы.

    Тверской суд столицы приговорил экс-сенатора Умара Джабраилова за стрельбу в московской гостинице Four Seasons к штрафу размером в 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

    Судья: «Признать виновным и назначить штраф в размере 500 тысяч рублей».

    Дело рассматривалось в особом порядке, так как бизнесмен признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сам Джабраилов попросил при вынесении приговора учесть его «предыдущую жизнь» и «дела для Родины».

    Ранее гособвинитель попросил приговорить бизнесмена к двум годам лишения свободы условно. В свою очередь адвокат Джабраилова заявила, что сотрудники гостиницы не выдвинули претензий к ее клиенту, а административный штраф он уже оплатил.

    Напомним, бывший член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат.

    Бизнесмену предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Кроме того, его оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков.

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