Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хворостовского

    комментировать
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хворостовского

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хворостовского

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хворостовского
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент РФ выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского и назвал себя поклонником творчества певца.

    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент глубоко соболезнует родным и близким, и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который, к сожалению, ушел из жизни. Президент был поклонником творчества Хворостовского. В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры».

    смотретьУ Хворостовского диагностировали опухоль мозга
    У Хворостовского диагностировали опухоль мозга
    О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.

    Новости по теме

    Смерть Дмитрия Хворостовского

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru