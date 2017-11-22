Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хворостовского

Президент РФ выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского и назвал себя поклонником творчества певца.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент глубоко соболезнует родным и близким, и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который, к сожалению, ушел из жизни. Президент был поклонником творчества Хворостовского. В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры».
О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент глубоко соболезнует родным и близким, и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который, к сожалению, ушел из жизни. Президент был поклонником творчества Хворостовского. В целом считаем его не только достоянием отечественной культуры, но и мировой культуры».
О смерти народного артиста России Дмитрия Хворостовского стало известно в среду утром. Певец скончался в Лондоне в окружении семьи после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.
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