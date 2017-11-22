СК проверяет видео с домашним стриптизом в присутствии маленького ребенка в Курске

Курские следователи изучают видео стриптиза, который в качестве подарка на день рождения получил
20-летний мужчина от сестры. Выступление стриптизерши состоялось на семейном празднике, на который позвали всех родственников — в том числе и маленьких детей.
СК РФ по Курской области проводит доследственную проверку видео, на котором девушка танцует стриптиз в присутствии малолетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.
Видеоролик был снят во время празднования 20-летия молодого человека. Эротический танец в качестве подарка заказала сестра именинника. На представление собрались посмотреть все члены семьи. Видно, что под ногами стриптизерши путается маленький ребенок в праздничном колпачке, которого просят не мешать. Происходящее снимает на видеокамеру мать детей.
Полное видео можно посмотреть в Telegram-канале НТВ.
Видеоролик был снят во время празднования 20-летия молодого человека. Эротический танец в качестве подарка заказала сестра именинника. На представление собрались посмотреть все члены семьи. Видно, что под ногами стриптизерши путается маленький ребенок в праздничном колпачке, которого просят не мешать. Происходящее снимает на видеокамеру мать детей.
Полное видео можно посмотреть в Telegram-канале НТВ.
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