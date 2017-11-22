Хворостовский завещал похоронить свой прах в Москве и Красноярске

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал о завещании Дмитрия Хворостовского, скончавшегося сегодня утром.
Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве, а также на родине певца в Красноярске, передает ТАСС.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР: «Он оставил завещание… Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его в и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение».
Сегодня утром стало известно, что 55-летний Дмитрий Хворостовский, которому два с половиной года назад диагностировали опухоль мозга, скончался в Лондоне.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР: «Он оставил завещание… Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его в и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение».
Сегодня утром стало известно, что 55-летний Дмитрий Хворостовский, которому два с половиной года назад диагностировали опухоль мозга, скончался в Лондоне.
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