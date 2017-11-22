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    Хворостовский завещал похоронить свой прах в Москве и Красноярске

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Хворостовский завещал похоронить свой прах в Москве и Красноярске

    Хворостовский завещал похоронить свой прах в Москве и Красноярске

    Хворостовский завещал похоронить свой прах в Москве и Красноярске
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал о завещании Дмитрия Хворостовского, скончавшегося сегодня утром.

    Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве, а также на родине певца в Красноярске, передает ТАСС.

    Иосиф Кобзон, народный артист СССР: «Он оставил завещание… Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его в и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение».

    смотретьУ Хворостовского диагностировали опухоль мозга
    У Хворостовского диагностировали опухоль мозга
    Сегодня утром стало известно, что 55-летний Дмитрий Хворостовский, которому два с половиной года назад диагностировали опухоль мозга, скончался в Лондоне.

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