Экс-сенатор Джабраилов признал вину в стрельбе в московском отеле

Бывший сенатор Умар Джабраилов, устроивший дебош со стрельбой в столичном отеле, признал свою вину в суде.
В ходе заседания Тверского суда Москвы Джабраилов заявил, что признает себя виновным, раскаивается в содеянном и просит рассмотреть его дело в особом порядке.
Умар Джабраилов: «После того, как я произвел два выстрела, я разрядил обойму. Я признаю вину. Прошу рассмотреть дело в особом порядке».
Экс-сенатор также добавил, что приносит извинения персоналу отеля.
Умар Джабраилов: «Отношусь к содеянному с раскаянием. Приносил извинения персоналу».
При этом Джабраилов попросил суд приговорить его к штрафу, так как опасается, что иное решение может повлиять на его дальнейшую судьбу.
Между тем ранее гособвинитель попросил приговорить бизнесмена к двум годам лишения свободы условно. В свою очередь адвокат Джабраилова заявила, что сотрудники гостиницы не выдвинули претензий к ее клиенту, а административный штраф он уже оплатил.
По данным РИА Новости, учитывая признание и раскаяние бизнесмена, суд согласился рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Напомним, экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат.
Бизнесмену предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Кроме того, его оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков.
Умар Джабраилов: «После того, как я произвел два выстрела, я разрядил обойму. Я признаю вину. Прошу рассмотреть дело в особом порядке».
Экс-сенатор также добавил, что приносит извинения персоналу отеля.
Умар Джабраилов: «Отношусь к содеянному с раскаянием. Приносил извинения персоналу».
При этом Джабраилов попросил суд приговорить его к штрафу, так как опасается, что иное решение может повлиять на его дальнейшую судьбу.
Между тем ранее гособвинитель попросил приговорить бизнесмена к двум годам лишения свободы условно. В свою очередь адвокат Джабраилова заявила, что сотрудники гостиницы не выдвинули претензий к ее клиенту, а административный штраф он уже оплатил.
По данным РИА Новости, учитывая признание и раскаяние бизнесмена, суд согласился рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Напомним, экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат.
Бизнесмену предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Кроме того, его оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков.
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