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    Экс-сенатор Джабраилов признал вину в стрельбе в московском отеле

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    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    <nobr>Экс-сенатор</nobr> Джабраилов признал вину в стрельбе в московском отеле

    Экс-сенатор Джабраилов признал вину в стрельбе в московском отеле

    <nobr>Экс-сенатор</nobr> Джабраилов признал вину в стрельбе в московском отеле
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Бывший сенатор Умар Джабраилов, устроивший дебош со стрельбой в столичном отеле, признал свою вину в суде.

    В ходе заседания Тверского суда Москвы Джабраилов заявил, что признает себя виновным, раскаивается в содеянном и просит рассмотреть его дело в особом порядке.

    Умар Джабраилов: «После того, как я произвел два выстрела, я разрядил обойму. Я признаю вину. Прошу рассмотреть дело в особом порядке».

    Экс-сенатор также добавил, что приносит извинения персоналу отеля.

    Умар Джабраилов: «Отношусь к содеянному с раскаянием. Приносил извинения персоналу».

    При этом Джабраилов попросил суд приговорить его к штрафу, так как опасается, что иное решение может повлиять на его дальнейшую судьбу.

    Между тем ранее гособвинитель попросил приговорить бизнесмена к двум годам лишения свободы условно. В свою очередь адвокат Джабраилова заявила, что сотрудники гостиницы не выдвинули претензий к ее клиенту, а административный штраф он уже оплатил.

    По данным РИА Новости, учитывая признание и раскаяние бизнесмена, суд согласился рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.

    Напомним, экс-член Совфеда Умар Джабраилов был задержан в конце августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилова вскоре отпустили, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат.

    Бизнесмену предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Кроме того, его оштрафовали на 4000 рублей за употребление наркотиков.


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