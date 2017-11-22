Побег зараженного червями северокорейского дезертира попал на видео

Южнокорейское подразделение ООН опубликовало видеозапись, на которой показан побег северокорейского военнослужащего в Южную Корею через Объединенную зону безопасности в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны.
На видео видно, что пограничники долгое время наблюдают за передвижением внедорожника с северокорейскими военными. Внезапно — у границы с Южной Кореей — джип съезжает на обочину. Видно, как из автомобиля выбегает мужчина и направляется в сторону границы, за ним бегут другие пограничники.
На следующих кадрах мужчина в форме неподвижно лежит у бетонного забора. Далее с помощью камеры ночного видения снято, как к раненому дезертиру подползают несколько южнокорейских пограничников и волокут его в безопасное укрытие.
Побег был совершен 13 ноября. Ранее сообщалось, что дезертира тяжело ранили, он получил шесть пуль. Южнокорейские военные успели доставить раненого в госпиталь, его жизнь в безопасности. Также сообщалось, что во время операции в брюшной полости у 24-летнего мужчины обнаружили паразитов. Особенно хирургов поразил 27-сантиметровый круглый червь.
На следующих кадрах мужчина в форме неподвижно лежит у бетонного забора. Далее с помощью камеры ночного видения снято, как к раненому дезертиру подползают несколько южнокорейских пограничников и волокут его в безопасное укрытие.
Побег был совершен 13 ноября. Ранее сообщалось, что дезертира тяжело ранили, он получил шесть пуль. Южнокорейские военные успели доставить раненого в госпиталь, его жизнь в безопасности. Также сообщалось, что во время операции в брюшной полости у 24-летнего мужчины обнаружили паразитов. Особенно хирургов поразил 27-сантиметровый круглый червь.
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