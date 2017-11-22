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    Совфед одобрил закон о СМИ — иностранных агентах

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    Совфед одобрил закон о СМИ — иностранных агентах

    Совфед одобрил закон о СМИ — иностранных агентах

    Закон о СМИ-иноагентах поступит на подпись президенту РФ.

    Совет Федерации одобрил в среду поправки в закон «Об информации», которые обязывают иностранные СМИ регистрироваться в качестве иностранных агентов.

    За закон проголосовали 154 члена Совфеда, против не высказался никто, один предпочел воздержаться, сообщает РИА Новости.

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    Минюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами
    Напомним 15 ноября Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах. Он стал ответом на притеснения российских СМИ в США. Уведомления Минюста уже получили «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и их региональные проекты. Тем не менее, Совет по правам человека при президенте РФ призывал доработать поправки перед их принятием.

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