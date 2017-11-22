Закон о
СМИ-иноагентах поступит на подпись президенту РФ.
Совет Федерации одобрил в среду поправки в закон «Об информации», которые обязывают иностранные СМИ регистрироваться в качестве иностранных агентов.
За закон проголосовали 154 члена Совфеда, против не высказался никто, один предпочел воздержаться, сообщает РИА Новости.
Напомним 15 ноября Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах. Он стал ответом на притеснения российских СМИ в США. Уведомления Минюста уже получили «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и их региональные проекты. Тем не менее, Совет по правам человека при президенте РФ призывал доработать поправки перед их принятием.
За закон проголосовали 154 члена Совфеда, против не высказался никто, один предпочел воздержаться, сообщает РИА Новости.
Напомним 15 ноября Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах. Он стал ответом на притеснения российских СМИ в США. Уведомления Минюста уже получили «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и их региональные проекты. Тем не менее, Совет по правам человека при президенте РФ призывал доработать поправки перед их принятием.
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