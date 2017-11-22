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    Военный самолет США потерпел крушение у берегов Японии

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    Военный самолет США потерпел крушение у берегов Японии

    Военный самолет США потерпел крушение у берегов Японии

    Самолет ВМС США потерпел крушение юго-восточнее Окинавы.

    Самолет ВМС США, на борту которого находились 11 человек — члены экипажа и пассажиры — рухнул в Филиппинское море юго-восточнее японского острова Окинавы. Об этом говорится в заявлении командования 7-го оперативного флота США.

    Самолет направлялся на авианосец «Рональд Рейган», который сейчас находится в этом районе. На месте крушения развернута поисково-спасательная операция. По предварительным данным, спасены 8 человек. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на японское информационное агентство NHK.

    Причиной ЧП могла стать неисправность двигателя.

    На прошлой неделе ударная авианосная группа ВМС США совместно с военными кораблями Республики Корея провела масштабные учения в Японском и Желтом морях. В маневрах в том числе участвовал и американский атомный авианосец «Рональд Рейган».

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