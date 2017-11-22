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    В Госдепе прокомментировали фотографию обнимающихся Путина и Асада

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    В Госдепе прокомментировали фотографию обнимающихся Путина и Асада

    В Госдепе прокомментировали фотографию обнимающихся Путина и Асада

    В Госдепе прокомментировали фотографию обнимающихся Путина и Асада
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала снимок со встречи Владимира Путина и Башара Асада в Сочи.

    В Госдепе США изучили фотографию, на которой запечатлены объятия лидеров России и Сирии — Владимира Путина и Башара Асада. По мнению официального представителя ведомства, снимок доказывает «причастность РФ» к применению химического оружия в Сирии.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Я думаю, все видели фотографию, как Путин обнимает Асада. И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии».

    Науэрт также упомянула о влиянии России в оказании давления на сирийское правительство с тем, чтобы подобные атаки «больше не повторились», передает РИА Новости.

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