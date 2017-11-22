В Госдепе прокомментировали фотографию обнимающихся Путина и Асада

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала снимок со встречи Владимира Путина и Башара Асада в Сочи.
В Госдепе США изучили фотографию, на которой запечатлены объятия лидеров России и Сирии — Владимира Путина и Башара Асада. По мнению официального представителя ведомства, снимок доказывает «причастность РФ» к применению химического оружия в Сирии.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Я думаю, все видели фотографию, как Путин обнимает Асада. И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии».
Науэрт также упомянула о влиянии России в оказании давления на сирийское правительство с тем, чтобы подобные атаки «больше не повторились», передает РИА Новости.
США ранее обвиняли Асада в ответственности за химические атаки в Хан-Шейхуне. Сирийские власти отвечали, что никогда не применяли отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
На днях Владимир Путин провел переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР. Асад поблагодарил «дружественный российский народ» за участие в антитеррористической операции в Сирии, которая «позволила отстоять территориальную целостность и независимость страны».
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Я думаю, все видели фотографию, как Путин обнимает Асада. И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии».
Науэрт также упомянула о влиянии России в оказании давления на сирийское правительство с тем, чтобы подобные атаки «больше не повторились», передает РИА Новости.
США ранее обвиняли Асада в ответственности за химические атаки в Хан-Шейхуне. Сирийские власти отвечали, что никогда не применяли отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
На днях Владимир Путин провел переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР. Асад поблагодарил «дружественный российский народ» за участие в антитеррористической операции в Сирии, которая «позволила отстоять территориальную целостность и независимость страны».
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