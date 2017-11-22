На Урале живого ветерана чеченской войны признали мертвым и похоронили

Уралец Вячеслав Жандавлетов пытается вернуть себе право на жизнь. Мужчину по ошибке признали мертвым и выдали свидетельство о смерти. Причем лично в руки.

Известие о собственной кончине Вячеслав получил от классного руководителя сына-девятиклассника. В школу нагрянули органы опеки и заявили, что мальчику готовят место в детдоме.



Даниил Жандавлетов, сын Вячеслава: «Меня позвали в кабинет, сказали: ты знаешь, что у тебя папа умер? Я удивился, конечно, но я знал, что этого не может быть. Я с ним общался два дня назад. Поэтому я даже не испугался».



Вячеслав — ветеран чеченской войны. В горячей точке отслужил два года. Не получил ни одного ранения, а тут — такая нелепая смерть. Подробности своей гибели мужчина узнал из протокола. Его тело якобы обнаружили на пожаре в комнате барака. Кто-то из соседей узнал в погибшем Жандавлетова.



Сергей Данилин, начальник следственного отдела по г. Качканар: «Насколько я помню, фамилия Жандавлетов фигурировала как фамилия одного из умерших. А кто ее вписал туда — я точно не скажу, мы разбираемся».



Искать родственников для опознания не стали. Почему, сейчас не могут объяснить ни в следственном комитете, ни в полиции. Мужчину похоронили как отказника за счет бюджета.



Наталья Спиркина, руководитель агентства похоронных услуг: «Мы сделали гроб, отвезли на кладбище: выкопали, закопали, поставили крест, сделали табличку. Все!»



Сейчас Вячеслав ищет «свою могилу», чтобы сорвать с надгробья табличку со своим именем и фамилией. Но, похоже, ветерана Чечни на бюджетные деньги похоронили без особых почестей.



Смешного здесь действительно мало. Ведь свидетельство о смерти теперь у Вячеслава — единственный действующий документ. Для всех инстанций ветеран мертв. Даже паспорт аннулировали.



Возвращаться к жизни мужчине придется через суд. Как известно, живым мертвецам на слово верить в таких случаях не положено по закону.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.