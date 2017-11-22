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    Мужчина выжил после удара ножом в сердце в московском ТЦ

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    Мужчина выжил после удара ножом в сердце в московском ТЦ

    Мужчина выжил после удара ножом в сердце в московском ТЦ

    Раненого мужчину обнаружили покупатели возле входа в торговый центр на юго-западе Москвы.

    18-летнего уроженца Киргизии, найденного с ножевым ранением в область сердца у входа в торговый центр, госпитализировали в больницу. Инцидент произошел в районе Зюзино в Москве.

    Мужчина чудом остался жив после такого ранения, и сейчас его оперируют, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

    Полицейские возбудили уголовное дело, под подозрением — трое молодых людей, их проверяют на причастность к нападению.

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