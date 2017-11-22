Мужчина выжил после удара ножом в сердце в московском ТЦ

Раненого мужчину обнаружили покупатели возле входа в торговый центр на
юго-западе Москвы.
18-летнего уроженца Киргизии, найденного с ножевым ранением в область сердца у входа в торговый центр, госпитализировали в больницу. Инцидент произошел в районе Зюзино в Москве.
Мужчина чудом остался жив после такого ранения, и сейчас его оперируют, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Полицейские возбудили уголовное дело, под подозрением — трое молодых людей, их проверяют на причастность к нападению.
Мужчина чудом остался жив после такого ранения, и сейчас его оперируют, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Полицейские возбудили уголовное дело, под подозрением — трое молодых людей, их проверяют на причастность к нападению.
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