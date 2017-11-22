Источник: сенатор Керимов находился во Франции без дипломатического паспорта

Задержанный в Ницце российский сенатор Сулейман Керимов находился в стране без дипломатического паспорта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате Совета Федерации.
Источник: «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было».
Собеседник агентства также добавил, что дипломатические паспорта сенаторов хранятся не у них на руках, а в специальном отделе верхней палаты.
Ранее сообщалось, что российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции в понедельник вечером. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
Источник: «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было».
Собеседник агентства также добавил, что дипломатические паспорта сенаторов хранятся не у них на руках, а в специальном отделе верхней палаты.
Ранее сообщалось, что российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции в понедельник вечером. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества. Сам Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции.
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