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    Под Ростовом в ДТП с маршруткой погибли три человека

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    Под Ростовом в ДТП с маршруткой погибли три человека

    Под Ростовом в ДТП с маршруткой погибли три человека

    В Ростовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутной «Газели».

    По данным ГУ МВД РФ по региону, легковой автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с маршруткой на 25-м километре автодороги Ростов — Ейск.

    Жертвами ДТП стали три человека. Как сообщает ТАСС, пострадали шесть пассажиров маршрутки. Все они уже доставлены в больницу.

    На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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