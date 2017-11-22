Под Ростовом в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Ростовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутной «Газели».
По данным ГУ МВД РФ по региону, легковой автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с маршруткой на 25-м километре автодороги Ростов — Ейск.
Жертвами ДТП стали три человека. Как сообщает ТАСС, пострадали шесть пассажиров маршрутки. Все они уже доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Жертвами ДТП стали три человека. Как сообщает ТАСС, пострадали шесть пассажиров маршрутки. Все они уже доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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