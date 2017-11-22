В Воронежской области 10 тысяч человек остались без света из-за снегопада

Из-за снегопада и сильного ветра в Воронежской области начались массовые аварийные отключения электроэнергии.
По данным Минэнерго РФ, в настоящий момент без света остались 10,4 тысячи жителей региона. В ведомстве уточнили, что аварийные отключения в распределительных сетях происходят с 06:30 среды из-за налипания мокрого снега и ветра до 10 м/с.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 19 бригад в составе 43 человек и 19 единиц специальной техники. Прошло заседание оперативного штаба, введен особый режим работы, передает ТАСС.
Добавим, что в настоящий момент температура воздуха в регионе не превышает нулевой отметки.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 19 бригад в составе 43 человек и 19 единиц специальной техники. Прошло заседание оперативного штаба, введен особый режим работы, передает ТАСС.
Добавим, что в настоящий момент температура воздуха в регионе не превышает нулевой отметки.
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