Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    •  
    В Сочи привезли главный трофей ЧМ-2018. Сочи, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи привезли главный трофей ЧМ-2018

    В Сочи привезли главный трофей ЧМ-2018

    комментировать
    В Сочи привезли главный трофей <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Сочи привезли главный трофей ЧМ-2018

    В Сочи привезли главный трофей <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Жителям и гостям Сочи предоставилась редкая возможность стать частью истории мирового футбола.

      В Олимпийскую столицу приехал главный трофей чемпионата мира — 2018. Кубок привезли в центр экстремальных развлечений «Скайпарк» представители ФИФА и послы чемпионата.

      В Сочи, который также примет первенство, кубок чемпионата мира по футболу — 2018 пробудет пять дней. Именно здесь завершится первая часть его турне по планете. Все это время болельщики смогут фотографироваться с трофеем. После чего он отправится в путешествие по более чем 50 странам.

      В Россию кубок вернется в мае 2018 года, уже перед началом главного футбольного чемпионата.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru