В Сочи привезли главный трофей ЧМ-2018

Жителям и гостям Сочи предоставилась редкая возможность стать частью истории мирового футбола.

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В Олимпийскую столицу приехал главный трофей чемпионата мира — 2018. Кубок привезли в центр экстремальных развлечений «Скайпарк» представители ФИФА и послы чемпионата.



В Сочи, который также примет первенство, кубок чемпионата мира по футболу — 2018 пробудет пять дней. Именно здесь завершится первая часть его турне по планете. Все это время болельщики смогут фотографироваться с трофеем. После чего он отправится в путешествие по более чем 50 странам.



В Россию кубок вернется в мае 2018 года, уже перед началом главного футбольного чемпионата.