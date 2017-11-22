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    Правительство ввело новые визы для въезда в Россию

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    Правительство ввело новые визы для въезда в Россию

    Правительство ввело новые визы для въезда в Россию

    Правительство РФ ввело новую разновидности визы — на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте правительства.

    Документ вводит новые правила для иностранцев, которые получили разрешение на временное проживание в России и которым для въезда в страну требуется виза.

    Из текста документа: «Обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырех месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ при наличии решения территориального органа МВД о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России. Такая виза на въезд может быть только однократной».

    Одновременно с получением разрешения на временное проживание в паспорт будет ставиться виза временно проживающего лица на весь срок действия разрешения. Кроме того, вводится соответствующий вид визы — на въезд для получения такого разрешения.



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