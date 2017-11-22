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    Из России — с заботой: в Ростовской области готовят подарки для детей из ДНР и ЛНР. ДНР, ЛНР, благотворительность, дети и подростки, подарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз России — с заботой: в Ростовской области готовят подарки для детей из ДНР и ЛНР

    Из России — с заботой: в Ростовской области готовят подарки для детей из ДНР и ЛНР

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    Из России — с заботой: в Ростовской области готовят подарки для детей из ДНР и ЛНР

    Из России — с заботой: в Ростовской области готовят подарки для детей из ДНР и ЛНР

    Из России — с заботой: в Ростовской области готовят подарки для детей из ДНР и ЛНР

      Благотворительная акция проходит в Ростовской области. Уже несколько дней там работают пункты приема, куда местные жители несут новогодние подарки для детей из Донецкой и Луганской областей.

      В Таганроге, например, игрушки и конфеты приносят в музыкальную школу. С каждым днем классы и коридоры все больше заполняются коробками со сладостями. Но здесь к этому привыкли: ученики и преподаватели уже не впервые участвуют в гуманитарной акции.

      Все новогодние подарки, которые приносят участники акции в пункты приема, должны иметь сертификаты соответствия. Это обязательное условие.

      Через три дня все коробки с конфетами и игрушками распределят по машинам специально сформированной колонны, которая отправится в Донбасс.

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