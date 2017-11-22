Благотворительная акция проходит в Ростовской области. Уже несколько дней там работают пункты приема, куда местные жители несут новогодние подарки для детей из Донецкой и Луганской областей.

В Таганроге, например, игрушки и конфеты приносят в музыкальную школу. С каждым днем классы и коридоры все больше заполняются коробками со сладостями. Но здесь к этому привыкли: ученики и преподаватели уже не впервые участвуют в гуманитарной акции.



Все новогодние подарки, которые приносят участники акции в пункты приема, должны иметь сертификаты соответствия. Это обязательное условие.



Через три дня все коробки с конфетами и игрушками распределят по машинам специально сформированной колонны, которая отправится в Донбасс.