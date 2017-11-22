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    В Мексике грузовик протаранил два авто на заправке, есть жертвы

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    В Мексике грузовик протаранил два авто на заправке, есть жертвы

    В Мексике грузовик протаранил два авто на заправке, есть жертвы

    Грузовик с отказавшими тормозами протаранил два легковых автомобиля на заправочной станции в штате Мичоакан, Мексика.

    В результате ЧП погибли шесть человек, которые находились в машинах, сообщает информационное агентство Quadratin. Еще шестеро получили тяжелые травмы.

    Пострадавших в результате аварии госпитализировали. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Сведений задержании водителя грузовика пока нет.

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