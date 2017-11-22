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    Трамп помиловал первую индейку по случаю Дня благодарения. США, Трамп Дональд, Трамп Меланья, птицы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп помиловал первую индейку по случаю Дня благодарения

    Трамп помиловал первую индейку по случаю Дня благодарения

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    Трамп помиловал первую индейку по случаю Дня благодарения

    Трамп помиловал первую индейку по случаю Дня благодарения

    Трамп помиловал первую индейку по случаю Дня благодарения

      Президент Дональд Трамп не стал нарушать заложенную много лет назад традицию. Он помиловал индейку, которая могла бы стать главным блюдом на праздничном столе в честь Дня благодарения. На церемонии присутствовали супруга Трампа Мелания Трамп и их сын Бэррон.

      Титула главной американской индейки удостоилась птица по кличке Драмстик. Вместе с ней Трамп помиловал еще одну индейку — Уишбоун. Однако она не присутствовала на церемонии.

      Зато предыдущую ночь обе птицы провели в одинаковых условиях — в люксе пятизвездочного отеля, расположенного напротив резиденции президента. А доживать свой век индейки будут, как и положено, на ферме.

      В прошлом году Барак Обама, находившийся на посту президента, тоже помиловал двух индеек. Их назвали Тот и Тэйтор.

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