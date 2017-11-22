Умер актер Дэвид Кэссиди

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1970-х американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался на 68-м году жизни.
Джоанна Геффен, официальный представитель артиста: «От имени всей семьи Кэссиди мы с горечью сообщаем об уходе Дэвида Кэссиди. Дэвид скончался с миром в душе и свободный от боли, которая так долго его мучила. Спасибо за поддержку, которую вы ему оказывали».
Как уточняет издание Hollywood Reporter, Кэссиди умер в больнице в окружении родных и близких.
Напомним, актера госпитализировали на прошлой неделе в критическом состоянии. Его поместили в реанимацию в связи с функциональной недостаточностью внутренних органов.
Дэвид Кэссиди снялся более чем в тридцати фильмах и телесериалах. Всемирную известность он получил после выхода на телеэкраны сериала «Семья Партридж», где он играл одного из братьев, основавших рок-группу. Он снимался в сериалах «Малкольм в центре внимания» и «C. S. I. Место преступления».
Как уточняет издание Hollywood Reporter, Кэссиди умер в больнице в окружении родных и близких.
Напомним, актера госпитализировали на прошлой неделе в критическом состоянии. Его поместили в реанимацию в связи с функциональной недостаточностью внутренних органов.
Дэвид Кэссиди снялся более чем в тридцати фильмах и телесериалах. Всемирную известность он получил после выхода на телеэкраны сериала «Семья Партридж», где он играл одного из братьев, основавших рок-группу. Он снимался в сериалах «Малкольм в центре внимания» и «C. S. I. Место преступления».
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