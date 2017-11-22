Uber уволила двух сотрудников после похищения хакерами данных о клиентах

Компания Uber уволила двух сотрудников после похищения хакерами данных о 57 миллионах клиентов и водителей. Киберпреступникам удалось получить имена, электронные адреса и телефоны людей из разных стран, пользовавшихся услугами такси.
Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber: «С сегодняшнего дня двое сотрудников, которые руководили принятием ответных мер в связи с инцидентом, более не работают в компании».
Он добавил, что только недавно узнал о случившемся: в 2016 году пост главы компании занимал Трэвис Каланик, который ушел в отставку в июне.
Как сообщает ТАСС, Хосровшахи не уточнил, о ком именно идет речь. СМИ предположили, что в от должностей освободили отвечавшего за безопасность Джо Салливана и его заместителя Крейга Кларка.
Ранее сообщалось, что в 2016 году руководство компании Uber скрыло факт похищения хакерами информации о 57 миллионах клиентов.
Он добавил, что только недавно узнал о случившемся: в 2016 году пост главы компании занимал Трэвис Каланик, который ушел в отставку в июне.
Как сообщает ТАСС, Хосровшахи не уточнил, о ком именно идет речь. СМИ предположили, что в от должностей освободили отвечавшего за безопасность Джо Салливана и его заместителя Крейга Кларка.
Ранее сообщалось, что в 2016 году руководство компании Uber скрыло факт похищения хакерами информации о 57 миллионах клиентов.
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