Полеты L-410 приостановили в Хабаровском крае после авиакатастрофы в Нелькане

Полеты всех трех самолетов
L-410 приостановили в Хабаровском крае после авиакатастрофы в Нелькане, в результате которой погибли шесть человек.
Представитель правительства Хабаровского края: «Полеты приостановлены до выяснения обстоятельств и причин крушения. Сейчас в регионе три самолета L-410, которые выполняют полеты в отдаленные поселки, их заменят другими воздушными судами».
Он уточнил, что приостановлены полеты в Богородское, Советскую Гавань, Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре. На этих направлениях есть наземное транспортное сообщение. Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск и Нелькан «Хабаровские авиалинии» будет летать на Ан-24 и Ан-26, передает РИА Новости. Еще на нескольких направлениях полеты планируют выполнять на вертолетах Ми-8.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, выжила только трехлетняя девочка.
По факту катастрофы следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц». Следователи остановилось на двух версиях ЧП — человеческом факторе и отказе техники.
Он уточнил, что приостановлены полеты в Богородское, Советскую Гавань, Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре. На этих направлениях есть наземное транспортное сообщение. Из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск и Нелькан «Хабаровские авиалинии» будет летать на Ан-24 и Ан-26, передает РИА Новости. Еще на нескольких направлениях полеты планируют выполнять на вертолетах Ми-8.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, выжила только трехлетняя девочка.
По факту катастрофы следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц». Следователи остановилось на двух версиях ЧП — человеческом факторе и отказе техники.
Комментарии