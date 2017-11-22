Нью-йоркскому террористу предъявили обвинения

Уроженцу Узбекистана Сейфулло Саипову, протаранившему на грузовике людей на Манхеттене, предъявили обвинения в терроризме и убийстве. Обвинительное заключение из 22 пунктов вынесло жюри присяжных.
Саипову вменяют восемь убийств, 12 попыток убийств, содействие и попытку содействия запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ, а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.
В ближайшее время Саипов предстанет перед судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка. По двум статьям обвинения мужчине может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.
Напомним, 31 октября выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов выехал на грузовике на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена и проехал несколько улиц, сбивая людей. После этого он врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек. Позже Саипов признался, что вдохновлялся видео ИГИЛ.
В ближайшее время Саипов предстанет перед судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка. По двум статьям обвинения мужчине может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.
Напомним, 31 октября выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов выехал на грузовике на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена и проехал несколько улиц, сбивая людей. После этого он врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек. Позже Саипов признался, что вдохновлялся видео ИГИЛ.
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