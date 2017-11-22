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    В США вводят антидемпинговые пошлины на импорт стали из России

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    В США вводят антидемпинговые пошлины на импорт стали из России

    В США вводят антидемпинговые пошлины на импорт стали из России

    Соединенные Штаты вводят антидемпинговые пошлины на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и ОАЭ. Министерство торговли США утверждает, что эти страны продают катанку из углеродистой и легированной стали в США по заниженным ценам.

    Ставка сбора составит 280,02% для импорта из Белоруссии, 436,8–756,93% из России и 84,1% из ОАЭ, передает РИА Новости.

    Пошлина в размере 756,93% будет взиматься с продукции Абинского электрометаллургического завода и НЛМК-Урал, 436,8% — с остальных российских производителей. Окончательное решение о введении пошлин должна принять комиссия по международной торговле.

    В ведомстве уточнили, что всего в 2016 году США закупили в России катанку на 32 миллиона долларов, в Белоруссии — на 10,4 миллиона, а в ОАЭ — на 7 миллионов.

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