Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью года по версии Forbes

Американка Кендалл Дженнер оказалась на первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых
топ-моделей года. 22-летняя девушка смогла за 12 месяцев заработать около 22 миллионов долларов.
Дженнер буквально выхватила лидерство из рук бразильской модели Жизель Бюндхен, которая занимала первую строчку рейтинга Forbes последние 15 лет. В этом году 37-летняя Бюндхен заработала 17,5 миллионов долларов.
На третьем месте расположилась Крисси Тейген, впервые оказавшаяся в этом рейтинге. Ее доход составил 13 миллионов долларов. Четвертая строчка досталась еще одной представительнице Бразилии — 36-летней Адриане Лиме.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Его лидером стала Бейонсе. Звезда заработала за год больше 100 миллионов долларов.
На третьем месте расположилась Крисси Тейген, впервые оказавшаяся в этом рейтинге. Ее доход составил 13 миллионов долларов. Четвертая строчка досталась еще одной представительнице Бразилии — 36-летней Адриане Лиме.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Его лидером стала Бейонсе. Звезда заработала за год больше 100 миллионов долларов.
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