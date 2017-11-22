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    Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью года по версии Forbes

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    Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью года по версии Forbes

    Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью года по версии Forbes

    Американка Кендалл Дженнер оказалась на первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых топ-моделей года. 22-летняя девушка смогла за 12 месяцев заработать около 22 миллионов долларов.

    Дженнер буквально выхватила лидерство из рук бразильской модели Жизель Бюндхен, которая занимала первую строчку рейтинга Forbes последние 15 лет. В этом году 37-летняя Бюндхен заработала 17,5 миллионов долларов.

    На третьем месте расположилась Крисси Тейген, впервые оказавшаяся в этом рейтинге. Ее доход составил 13 миллионов долларов. Четвертая строчка досталась еще одной представительнице Бразилии — 36-летней Адриане Лиме.

    Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Его лидером стала Бейонсе. Звезда заработала за год больше 100 миллионов долларов.

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