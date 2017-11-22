Студенты школы-студии МХАТ провели мастер-класс для участников «Ты супер! Танцы»

Участники проекта «Ты супер! Танцы» побывали на выступлении учеников
школы-студии МХАТ. Артисты тепло приняли гостей и даже устроили для них мастер-класс по актерскому мастерству.
Студенты школы-студии МХАТ поделились с ребятами своими маленькими секретами. Они признались, что им до сих пор бывает страшно выходить на сцену. Но с этим можно и нужно справляться. Только так можно добиться успеха.
Андрей Гарист, студент школы-студии МХАТ: «Мне очень страшно всегда выходить. Но представь, вот когда Майкл Джексон выходит, и стадион собирается. Он просто стоит молчит, а потом все начинают аплодировать и кричать».
Начинающие актеры честно ответили на вопросы участников проекта. Они рассказали, как ошибались на сцене, прямо во время выступления. Но это, заверили они конкурсантов, не так страшно, как может показаться.
На прощание будущие звезды театра сказали юным танцовщикам немало теплых слов. Ну и, конечно, фотографии и обнимашки.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Андрей Гарист, студент школы-студии МХАТ: «Мне очень страшно всегда выходить. Но представь, вот когда Майкл Джексон выходит, и стадион собирается. Он просто стоит молчит, а потом все начинают аплодировать и кричать».
Начинающие актеры честно ответили на вопросы участников проекта. Они рассказали, как ошибались на сцене, прямо во время выступления. Но это, заверили они конкурсантов, не так страшно, как может показаться.
На прощание будущие звезды театра сказали юным танцовщикам немало теплых слов. Ну и, конечно, фотографии и обнимашки.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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