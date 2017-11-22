«Я не глупее Трампа»: Жириновский оценил свои шансы на выборах президента

Сегодня ЛДПР объявила, что Владимир Жириновский вновь будет бороться за президентское кресло. Уже в шестой раз. Лидер
либерал-демократов участвовал во всех президентских кампаниях, пропустив лишь выборы 2004 года.
Жириновский высоко оценивает свои шансы на победу. Он даже подсчитал, сколько голосов избирателей удастся получить.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «„Я думаю, что на выборах в марте 2018 года представитель от ЛДПР в моем лице имеет шансы на победу. В крайнем случае — на второе место. Если считать в процентах — мы можем получить 30%, в голосах — примерно 15 миллионов. Наш избиратель не глупее американского! В Америке все говорили, что победит Хиллари Клинтон, а победил Трамп. И я не глупее Трампа! Поэтому, если наши избиратели не глупее американских, а я не глупее Трампа, то шанс есть“.
Лидер ЛДПР отметил, что возраст не помешает ему в это нелегком деле.
Владимир Жириновский: Посмотрите, президент Рейган был старше меня, Хиллари Клинтон и Трамп — мои ровесники. Что такое руководитель страны?! Это очень опытный человек, он должен знать все: историю, социологию, экономику, юриспруденцию, международные отношения. Эти знания и мудрость приходят в 70, в 80 лет. Большевики молодые были. Что они натворили? Рухнула страна. Демократы были молодые, ельцинская команда. Что они сделали? Все напортачили! На Украине кто поддерживал переворот? Футбольные фанаты, им по 20 лет, молодежь, школьники. Поэтому надо, чтобы были большие знания. У меня есть этот запас».
Ранее сообщалось, что Владимир Вольфович Жириновский будет баллотироваться на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «„Я думаю, что на выборах в марте 2018 года представитель от ЛДПР в моем лице имеет шансы на победу. В крайнем случае — на второе место. Если считать в процентах — мы можем получить 30%, в голосах — примерно 15 миллионов. Наш избиратель не глупее американского! В Америке все говорили, что победит Хиллари Клинтон, а победил Трамп. И я не глупее Трампа! Поэтому, если наши избиратели не глупее американских, а я не глупее Трампа, то шанс есть“.
Лидер ЛДПР отметил, что возраст не помешает ему в это нелегком деле.
Владимир Жириновский: Посмотрите, президент Рейган был старше меня, Хиллари Клинтон и Трамп — мои ровесники. Что такое руководитель страны?! Это очень опытный человек, он должен знать все: историю, социологию, экономику, юриспруденцию, международные отношения. Эти знания и мудрость приходят в 70, в 80 лет. Большевики молодые были. Что они натворили? Рухнула страна. Демократы были молодые, ельцинская команда. Что они сделали? Все напортачили! На Украине кто поддерживал переворот? Футбольные фанаты, им по 20 лет, молодежь, школьники. Поэтому надо, чтобы были большие знания. У меня есть этот запас».
Ранее сообщалось, что Владимир Вольфович Жириновский будет баллотироваться на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2018 года.
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