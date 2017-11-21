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    «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в матче Лиги чемпионов

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в матче Лиги чемпионов

    «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в матче Лиги чемпионов

    «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в матче Лиги чемпионов
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча закончилась со счетом 1:1.

    Встреча прошла сегодня в Москве. Хозяева поля открыли счет на 82-й минуте матча благодаря голу Зе Луиша.

    Гостям удалось отыграться в компенсированное ко второму тайму время. Мяч в ворота красно-белых отправил Ясмин Мешанович.

    В данный момент «Спартак» занимает третье место в группе Е, набрав шесть очков. Столичный клуб гарантировал себе участие в еврокубковой весне. «Марибор» находится на четвертой строчке с двумя баллами. Лидируют в группе «Ливерпуль» (8 очков) и «Севилья» (7).

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