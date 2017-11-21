«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в матче Лиги чемпионов

Московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Встреча прошла сегодня в Москве. Хозяева поля открыли счет на 82-й минуте матча благодаря голу Зе Луиша.



Гостям удалось отыграться в компенсированное ко второму тайму время. Мяч в ворота красно-белых отправил Ясмин Мешанович.



В данный момент «Спартак» занимает третье место в группе Е, набрав шесть очков. Столичный клуб гарантировал себе участие в еврокубковой весне. «Марибор» находится на четвертой строчке с двумя баллами. Лидируют в группе «Ливерпуль» (8 очков) и «Севилья» (7).

