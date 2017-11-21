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    Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

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    Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

    Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

    Во время телефонной беседы президент Владимир Путин и король Сальман Бен Абдель Азис Аль Сауд обменялись мнениями по ряду вопросов.

    Лидеры России и Саудовской Аравии обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита короля в Москву.

    Из сообщения Кремля: «Констатировано, в частности, продвижение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и военно-технической сферах».

    Стороны подчеркнули важность дальнейшей координации на мировых рынках углеводородов. Также Путин и Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В частности, президент и король обсудили ситуацию в Сирии.

    Из сообщения Кремля: «На фоне успехов в борьбе против террористических группировок в Сирии рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив долгосрочного урегулирования конфликта».

    Путин отметил, что Конгресс национального диалога, который состоится в Сочи, придаст импульс межсирийским контактам и процессу разрешения кризиса в САР, а также будет стимулировать работу под эгидой ООН. В ходе беседы была выражена надежда, что этим же целям послужит и встреча сирийской оппозиции в Эр-Рияде 22–24 ноября.

    Также Путин проинформировал короля о своей встрече с президентом САР Башаром Асадом, которая состоялась накануне. Также он сообщил об основных вопросах, которые выносятся на повестку дня проводимого в Сочи 22 ноября саммита стран — гарантов астанинского процесса России, Ирана и Турции.

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