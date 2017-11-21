Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Во время телефонной беседы президент Владимир Путин и король Сальман Бен Абдель Азис Аль Сауд обменялись мнениями по ряду вопросов.
Лидеры России и Саудовской Аравии обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита короля в Москву.
Из сообщения Кремля: «Констатировано, в частности, продвижение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и военно-технической сферах».
Стороны подчеркнули важность дальнейшей координации на мировых рынках углеводородов. Также Путин и Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В частности, президент и король обсудили ситуацию в Сирии.
Из сообщения Кремля: «На фоне успехов в борьбе против террористических группировок в Сирии рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив долгосрочного урегулирования конфликта».
Путин отметил, что Конгресс национального диалога, который состоится в Сочи, придаст импульс межсирийским контактам и процессу разрешения кризиса в САР, а также будет стимулировать работу под эгидой ООН. В ходе беседы была выражена надежда, что этим же целям послужит и встреча сирийской оппозиции в Эр-Рияде 22–24 ноября.
Также Путин проинформировал короля о своей встрече с президентом САР Башаром Асадом, которая состоялась накануне. Также он сообщил об основных вопросах, которые выносятся на повестку дня проводимого в Сочи 22 ноября саммита стран — гарантов астанинского процесса России, Ирана и Турции.
Из сообщения Кремля: «Констатировано, в частности, продвижение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и военно-технической сферах».
Стороны подчеркнули важность дальнейшей координации на мировых рынках углеводородов. Также Путин и Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обменялись мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. В частности, президент и король обсудили ситуацию в Сирии.
Из сообщения Кремля: «На фоне успехов в борьбе против террористических группировок в Сирии рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив долгосрочного урегулирования конфликта».
Путин отметил, что Конгресс национального диалога, который состоится в Сочи, придаст импульс межсирийским контактам и процессу разрешения кризиса в САР, а также будет стимулировать работу под эгидой ООН. В ходе беседы была выражена надежда, что этим же целям послужит и встреча сирийской оппозиции в Эр-Рияде 22–24 ноября.
Также Путин проинформировал короля о своей встрече с президентом САР Башаром Асадом, которая состоялась накануне. Также он сообщил об основных вопросах, которые выносятся на повестку дня проводимого в Сочи 22 ноября саммита стран — гарантов астанинского процесса России, Ирана и Турции.
Комментарии