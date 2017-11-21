Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Боевики обстреляли район, где находится посольство РФ в Дамаске

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    Боевики обстреляли район, где находится посольство РФ в Дамаске

    Боевики обстреляли район, где находится посольство РФ в Дамаске

    Боевики обстреливают район Дамаска, где расположено посольство РФ. Об этом сообщил глава российского центра по примирению в Сирии генерал- лейтенант Сергей Кураленко.

    Сергей Кураленко: «Из района Джоубар города Дамаск, который превращен в мощный укрепрайон, боевики террористических организаций … продолжают обстрелы подразделений правительственных войск, жилых кварталов Дамаска, в том числе района, в котором находится посольство Российской Федерации».

    В обстрелах, по словам Кураленко, участвуют в том числе и боевики запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». Принимаются все возможные меры для принуждения их к соблюдению режима прекращения огня, передает «Интерфакс».

    смотретьСША заблокировали заявление России в СБ ООН по атаке на посольство в Дамаске
    США заблокировали заявление России в СБ ООН по атаке на посольство в Дамаске
    Ранее сообщалось, что посольство РФ в Дамаске 20 ноября подверглось минометному обстрелу. В результате разрыва мины получила повреждения инфраструктура посольства, сотрудники не пострадали.

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