Наряд Марии Шараповой победил в номинации WTA «Лучшее платье года»

Наряд российской теннисистки Марии Шараповой победил в номинации Женской теннисной ассоциации (WTA) «Лучшее платье года».
WTA в начале ноября на своем сайте устроила голосование среди болельщиков, которым было предложено выбрать лучший наряд восьми теннисисток по итогам минувшего сезона.
Как сообщается на сайте организации, по итогам опроса более 40% болельщиков отдали свой голос в пользу платья Шараповой, в котором она выступала на Открытом чемпионате США.
Из сообщения WTA: «Мария Шарапова представила платье высокой моды с кружевами и кристаллами на кортах US Open. Наряд россиянки в Нью-Йорке останется в нашей памяти как один из самых великолепных и эффектных среди теннисных платьев».
В опросе, помимо платья Шараповой, участвовали наряды датчанки Каролин Возняцки, американок Винус и Серены Уильямс, чешки Каролины Плишковой, испанки Гарбинье Мугурусы, француженки Кристины Младенович и словачки Доминики Цибулковой.
Как сообщается на сайте организации, по итогам опроса более 40% болельщиков отдали свой голос в пользу платья Шараповой, в котором она выступала на Открытом чемпионате США.
Из сообщения WTA: «Мария Шарапова представила платье высокой моды с кружевами и кристаллами на кортах US Open. Наряд россиянки в Нью-Йорке останется в нашей памяти как один из самых великолепных и эффектных среди теннисных платьев».
В опросе, помимо платья Шараповой, участвовали наряды датчанки Каролин Возняцки, американок Винус и Серены Уильямс, чешки Каролины Плишковой, испанки Гарбинье Мугурусы, француженки Кристины Младенович и словачки Доминики Цибулковой.
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