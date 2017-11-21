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Ментовские войны — 10
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    Адвокат упал в обморок после 9-часового заседания суда по делу Захарченко

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    Адвокат упал в обморок после 9-часового заседания суда по делу Захарченко

    Адвокат упал в обморок после <nobr>9-часового</nobr> заседания суда по делу Захарченко

    Одному из юристов стало плохо во время судебного заседания по так называемому делу о 9 млрд рублей.

    Юрист Максимилиан Буров, представляющий интересы бывшей гражданской жены Дмитрия Захарченко Ирины Петрушиной, потерял сознание в ходе прений сторон. Мужчина упал в обморок после 9-часового заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

    Первую помощь юристу начали оказывать приставы, которые удалили всех слушателей из зала заседания и вызвали мужчине скорую. Сразу после случившегося судья приостановила слушания.

    Напомним, Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства 27 квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, а также валюты на сумму 8 млрд рублей и золотого слитка.

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    По версии следствия, движимое и недвижимое имущество полковник Дмитрий Захарченко регистрировал на родственников и знакомых. Экс-сотрудник МВД, которого обвиняют в коррупционных преступлениях, находится под стражей с сентября 2016 года.

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