Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Няня из Узбекистана получила пять лет за продажу младенца

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    Няня из Узбекистана получила пять лет за продажу младенца

    Няня из Узбекистана получила пять лет за продажу младенца

    В Москве вынесен приговор гражданке Узбекистана за продажу пятимесячного ребенка ее знакомых.

    Симоновским районным судом Москвы 59-летняя гражданка Узбекистана Сабохат Ортикова приговорена к пяти годам колонии общего режима.

    Обвиняемая подружилась в Подмосковье с парой соотечественников, которые в феврале 2016 года во время отъезда в Узбекистан оставили Ортиковой своего двухмесячного сына. Ортикова согласилась ухаживать за ребенком за 27 тыс. рублей в месяц. Через три месяца женщина решила продать мальчика и обратилась за помощью к своей знакомой, которая обратилась в правоохранительные органы.

    25 мая 2016 года в ходе встречи на Ленинском проспекте Ортикова продала малолетнего за 120 тыс. рублей, после чего была задержана полицейскими, сообщает ТАСС.

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