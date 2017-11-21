Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину

Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, сообщил Белый дом.
По данным CNN, разговор президентов России и США завершился. При этом представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что заявление для прессы будет сделано в ближайшее время.
Между тем, по информации Bloomberg, лидеры двух стран общались около часа и за это время обсудили Сирию, КНДР, Украину, а также Иран и Афганистан.
Ранее сегодня стало известно, что Путин и Трамп собираются провести телефонный разговор.
Между тем, по информации Bloomberg, лидеры двух стран общались около часа и за это время обсудили Сирию, КНДР, Украину, а также Иран и Афганистан.
Ранее сегодня стало известно, что Путин и Трамп собираются провести телефонный разговор.
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