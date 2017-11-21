Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину. Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину

    Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину

    Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину

    Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину
    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

      • Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, сообщил Белый дом.

      По данным CNN, разговор президентов России и США завершился. При этом представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что заявление для прессы будет сделано в ближайшее время.

      Между тем, по информации Bloomberg, лидеры двух стран общались около часа и за это время обсудили Сирию, КНДР, Украину, а также Иран и Афганистан.

      Ранее сегодня стало известно, что Путин и Трамп собираются провести телефонный разговор.

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