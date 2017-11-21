Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Задержанный украинский шпион раскрыл подробности своей работы в Белоруссии. Белоруссия, дипломатия, Украина, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанный украинский шпион раскрыл подробности своей работы в Белоруссии

    Задержанный украинский шпион раскрыл подробности своей работы в Белоруссии

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    Задержанный украинский шпион раскрыл подробности своей работы в Белоруссии

    Задержанный украинский шпион раскрыл подробности своей работы в Белоруссии

    Задержанный украинский шпион раскрыл подробности своей работы в Белоруссии

      В Белоруссии обнародованы новые подробности резонансного дела о шпионаже со стороны Украины.

      Государственное телевидение показало фрагмент допроса задержанного еще в конце октября украинца Павла Шаройко, приехавшего в Минск в качестве журналиста. Белорусский КГБ сообщил, что Шаройко создавал агентурную сеть для получения информации военно-политического характера. При обыске в его квартире найдены копии разведдонесений. На допросе украинец признался, что является кадровым разведчиком Минобороны Украины в звании полковника.

      Павел Шаройко: «В 16-м году при смене оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием».

      Согласно показаниям Шаройко, его шпионскую деятельность координировал другой офицер украинской военной разведки — Игорь Скворцов, работавший под прикрытием в посольстве Украины. Минск объявил Скворцова персона нон грата.

      КГБ также распространил кадры задержания гражданина Белоруссии, который подозревается в получении за вознаграждение неких сведений об обороноспособности республики по заданию украинских агентов.

      Между тем в ответ на объявление Скворцова персоной нон грата Киев принял решение о высылке с территории Украины первого секретаря посольства Белоруссии. В Минске уже отреагировали на это постановление, назвав его безосновательным, передает ТАСС.

      Андрей Щупляк, заместитель начальника управления информации МИД Белоруссии: «Мы расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Белоруссии на Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева».

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