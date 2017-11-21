Премьер Ирака заявил о военном поражении ИГ

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая группировка) потерпело поражение в республике.
По словам командующего ВС страны, окончательная победа будет объявлена после зачистки пустынных районов страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение Ирака.
Хейдар аль-Абади, премьер-министр Ирака: «Организации ИГ было нанесено военное поражение в Ираке. Окончательную победу над ИГ мы объявим после того, как закончим преследование их разрозненных сил в пустыне».
Ранее сообщалось, что иракская армия и силы ополчения завершили операцию по освобождению города Рава, который считался последним оплотом «Исламского государства» в стране. Населенный пункт был полностью зачищен от боевиков. Над зданиями в центре Равы были подняты иракские флаги.
Хейдар аль-Абади, премьер-министр Ирака: «Организации ИГ было нанесено военное поражение в Ираке. Окончательную победу над ИГ мы объявим после того, как закончим преследование их разрозненных сил в пустыне».
Ранее сообщалось, что иракская армия и силы ополчения завершили операцию по освобождению города Рава, который считался последним оплотом «Исламского государства» в стране. Населенный пункт был полностью зачищен от боевиков. Над зданиями в центре Равы были подняты иракские флаги.
Комментарии