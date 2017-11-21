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    В Сестрорецке массово зашагали по-скандинавски. Санкт-Петербург, пенсионеры, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сестрорецке массово зашагали по-скандинавски

    В Сестрорецке массово зашагали по-скандинавски

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    В Сестрорецке массово зашагали по-скандинавски

    В Сестрорецке массово зашагали <nobr>по-скандинавски</nobr>

      Соревнования ГТО «Старшее поколение» стартовали в парке «Дубки» на берегу Финского залива.

      Сегодня около тысячи петербуржцев со всех районов города вышли на старт соревнований по скандинавской ходьбе. Такой массовости в Петербурге это движение за здоровый образ жизни еще не знало.

      Участникам, а это люди от 55 лет и старше, нужно преодолеть дистанцию в 3 километра. Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, необходимо взять на заметку нынешние старты.

      Далее марафон соревнований продолжат состязания по настольному теннису и шахматам, легкой атлетике, плаванию и пулевой стрельбе из пневматической винтовки, а также туристический слет в Ленинградской области. Итоги одного из главных спортивных мероприятий для пенсионеров подведут в конце декабря.

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