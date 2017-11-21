В Сестрорецке массово зашагали по-скандинавски

Соревнования ГТО «Старшее поколение» стартовали в парке «Дубки» на берегу Финского залива.

Сегодня около тысячи петербуржцев со всех районов города вышли на старт соревнований по скандинавской ходьбе. Такой массовости в Петербурге это движение за здоровый образ жизни еще не знало.



Участникам, а это люди от 55 лет и старше, нужно преодолеть дистанцию в 3 километра. Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, необходимо взять на заметку нынешние старты.



Далее марафон соревнований продолжат состязания по настольному теннису и шахматам, легкой атлетике, плаванию и пулевой стрельбе из пневматической винтовки, а также туристический слет в Ленинградской области. Итоги одного из главных спортивных мероприятий для пенсионеров подведут в конце декабря.