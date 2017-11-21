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    Организаторы авиасалона «Фарнборо» объяснили запрет на российскую технику

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    Организаторы авиасалона «Фарнборо» объяснили запрет на российскую технику

    Организаторы авиасалона «Фарнборо» объяснили запрет на российскую технику

    Организаторы британского авиасалона «Фарнборо» запретили России представлять продукцию военного назначения из-за рекомендаций правительства. Об этом сообщили в пресс-службе салона.

    Из сообщения пресс-службы: «На международном авиасалоне „Фарнборо“ мы руководствуемся инструкциями британской правительственной Комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее».

    При этом на авиасалоне хотят увидеть гражданскую продукцию из России, передает ТАСС.

    Организаторы отметили, что в прошлом году на «Фарнборо» было представлено значительное количество российских компаний: «Ил», «Иркут», «Ростех», «Сухой», «Росвертол», ОАК и «Волга-Днепр групп».

    смотретьРоссии запретили выставлять технику на авиасалоне «Фарнборо»
    России запретили выставлять технику на авиасалоне «Фарнборо»
    Ранее сообщалось, что авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук назвал произошедшее «примером недобросовестной конкуренции».

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