Организаторы авиасалона «Фарнборо» объяснили запрет на российскую технику

Организаторы британского авиасалона «Фарнборо» запретили России представлять продукцию военного назначения
из-за рекомендаций правительства. Об этом сообщили в пресс-службе салона.
Из сообщения пресс-службы: «На международном авиасалоне „Фарнборо“ мы руководствуемся инструкциями британской правительственной Комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее».
При этом на авиасалоне хотят увидеть гражданскую продукцию из России, передает ТАСС.
Организаторы отметили, что в прошлом году на «Фарнборо» было представлено значительное количество российских компаний: «Ил», «Иркут», «Ростех», «Сухой», «Росвертол», ОАК и «Волга-Днепр групп».
Ранее сообщалось, что авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук назвал произошедшее «примером недобросовестной конкуренции».
При этом на авиасалоне хотят увидеть гражданскую продукцию из России, передает ТАСС.
Организаторы отметили, что в прошлом году на «Фарнборо» было представлено значительное количество российских компаний: «Ил», «Иркут», «Ростех», «Сухой», «Росвертол», ОАК и «Волга-Днепр групп».
Ранее сообщалось, что авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил России выставлять свою военную технику. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук назвал произошедшее «примером недобросовестной конкуренции».
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