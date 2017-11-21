У россиянки появился шанс остаться вместе с сыном, которого хочет отобрать отец-немец

Сегодня мать двухлетнего Себастьяна получила надежду не быть разлученной с сыном. Городской суд
Санкт-Петербурга направил ее дело на новое рассмотрение, а значит, прежнее решение о том, что грудного малыша нужно отправить в Германию к отцу, с которым он никогда не жил, может быть отменено.
Напомним, россиянку, сбежавшую с ребенком от агрессивного мужа к родителям, обвинили в краже собственного сына. И немецкий, и российский суды вынесли решение в пользу отца — руководствовались Гаагской конвенцией, которую Россия подписала шесть лет назад.
Гражданин Германии Рафаэль Якоб на очередном суде в России убеждал, что его двухлетний малыш Генри Себастьян должен уехать жить к нему в страну. Там ребенок родился и рос первое время. Его бывшей гражданской жены, россиянки Юлии Гросс, и их общего сына не было в зале суда, интересы матери представляли адвокаты. Они пояснили, что ребенок счастливо проживает в Калиниграде, ходит в детский сад.
Сама Юлия лишь однажды высказалась публично. В интервью общественной организации она объяснила, что сбежала с ребенком домой в Россию якобы из-за побоев и русофобских высказываний.
Отец ребенка настаивает: родина сына — Германия. Как отец он хотел бы воспитывать его в Касселе, где сам живет. Разлучать мать с ребенком он не намерен, но у Юлии в Германии нет своего жилья и нет уверенности в собственной безопасности.
И в без того сложное семейное дело вплелись тонкости международных законов. Юлия не имела права увозить сына из Германии без письменного согласия отца ребенка. Юридически это похищение, а значит, может быть уголовное дело, лишение ее родительских прав.
Шесть лет назад Россия присоединилась к Гаагской конвенции по похищению детей. В итоге российский суд первой инстанции обязал незамедлительно вернуть ребенка в Германию. Сегодня это решение отменили по апелляции. Коллегия судей постановила: первое решение было принято без необходимого учета обстоятельств. Не были рассмотрены свидетельские показания о якобы русофобских высказываниях отца ребенка, заявления о возможных побоях.
В судебной практике России на основании Гаагской конвенции уже не раз детей возвращали отцам-иностранцам. В этот раз все иначе. Теперь суду нужно будет детальнее разбираться в деле. Окончательное решение еще впереди.
Подробности — в видеоматериале.
Гражданин Германии Рафаэль Якоб на очередном суде в России убеждал, что его двухлетний малыш Генри Себастьян должен уехать жить к нему в страну. Там ребенок родился и рос первое время. Его бывшей гражданской жены, россиянки Юлии Гросс, и их общего сына не было в зале суда, интересы матери представляли адвокаты. Они пояснили, что ребенок счастливо проживает в Калиниграде, ходит в детский сад.
Сама Юлия лишь однажды высказалась публично. В интервью общественной организации она объяснила, что сбежала с ребенком домой в Россию якобы из-за побоев и русофобских высказываний.
Отец ребенка настаивает: родина сына — Германия. Как отец он хотел бы воспитывать его в Касселе, где сам живет. Разлучать мать с ребенком он не намерен, но у Юлии в Германии нет своего жилья и нет уверенности в собственной безопасности.
И в без того сложное семейное дело вплелись тонкости международных законов. Юлия не имела права увозить сына из Германии без письменного согласия отца ребенка. Юридически это похищение, а значит, может быть уголовное дело, лишение ее родительских прав.
Шесть лет назад Россия присоединилась к Гаагской конвенции по похищению детей. В итоге российский суд первой инстанции обязал незамедлительно вернуть ребенка в Германию. Сегодня это решение отменили по апелляции. Коллегия судей постановила: первое решение было принято без необходимого учета обстоятельств. Не были рассмотрены свидетельские показания о якобы русофобских высказываниях отца ребенка, заявления о возможных побоях.
В судебной практике России на основании Гаагской конвенции уже не раз детей возвращали отцам-иностранцам. В этот раз все иначе. Теперь суду нужно будет детальнее разбираться в деле. Окончательное решение еще впереди.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии