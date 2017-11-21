Роскомнадзор пригрозил Google ответом на дискриминацию RT и Sputnik

Роскомнадзор направил запрос в Google с требованием разъяснить, какие меры будут приняты в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.
В надзорном ведомстве сообщили, что прорабатывают ответные меры на случай недружественных действий со стороны поисковика.
Роскомнадзор: «Роскомнадзор направил вечером во вторник в Google письмо с требованием разъяснить, действительно ли высокопоставленный представитель компании говорил о намерении принять меры в отношении российских СМИ — RT и Sputnik. И если да, то какие. В настоящее время возможные ответные меры прорабатываются».
В ведомстве уточнили, что применение ответных мер возможно только в случае недружественных действий со стороны Google в отношении российских СМИ, «и после оценки уровня их дискриминационности».
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что направит запрос в Google с требованием разъяснить термин «ранжирование» в отношении RT и Sputnik, о котором, по данным СМИ, заявил Эрик Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet — головной компании Google.
Роскомнадзор: «Роскомнадзор направил вечером во вторник в Google письмо с требованием разъяснить, действительно ли высокопоставленный представитель компании говорил о намерении принять меры в отношении российских СМИ — RT и Sputnik. И если да, то какие. В настоящее время возможные ответные меры прорабатываются».
В ведомстве уточнили, что применение ответных мер возможно только в случае недружественных действий со стороны Google в отношении российских СМИ, «и после оценки уровня их дискриминационности».
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что направит запрос в Google с требованием разъяснить термин «ранжирование» в отношении RT и Sputnik, о котором, по данным СМИ, заявил Эрик Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet — головной компании Google.
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