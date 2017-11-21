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    Роскомнадзор пригрозил Google ответом на дискриминацию RT и Sputnik

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    Роскомнадзор пригрозил Google ответом на дискриминацию RT и Sputnik

    Роскомнадзор пригрозил Google ответом на дискриминацию RT и Sputnik

    Роскомнадзор направил запрос в Google с требованием разъяснить, какие меры будут приняты в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.

    В надзорном ведомстве сообщили, что прорабатывают ответные меры на случай недружественных действий со стороны поисковика.

    Роскомнадзор: «Роскомнадзор направил вечером во вторник в Google письмо с требованием разъяснить, действительно ли высокопоставленный представитель компании говорил о намерении принять меры в отношении российских СМИ — RT и Sputnik. И если да, то какие. В настоящее время возможные ответные меры прорабатываются».

    В ведомстве уточнили, что применение ответных мер возможно только в случае недружественных действий со стороны Google в отношении российских СМИ, «и после оценки уровня их дискриминационности».

    смотретьРоскомнадзор готовит запрос в Google по поводу ранжирования RT и Sputnik
    Роскомнадзор готовит запрос в Google по поводу ранжирования RT и Sputnik
    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что направит запрос в Google с требованием разъяснить термин «ранжирование» в отношении RT и Sputnik, о котором, по данным СМИ, заявил Эрик Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet — головной компании Google.

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