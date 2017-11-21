Учебный театр в Петербурге впервые за 20 лет дал студенческий капустник

К 55-летию Учебного театра на Моховой возродили традицию, забытую еще в прошлом веке. Петербургские студенты показывают своим преподавателям, что не зря получили студенческий билет, а мастера немного волнуются, не переиграли бы их самих, и напоминают о своих заслугах.

Как только исторический зал заполнился, оберточные коконы на сцене с треском разорвались. В многослойной бумажной капусте обнаружились новорожденные таланты. В этом самом большом учебном театре страны — самый молодой актерский состав.



Студенческих капустников здесь не устраивали последние два десятилетия, так что особое волнение, свойственное дебютантам, ощущалось и на сцене, и за кулисами.



Сергей Бызгу, заслуженный артист РФ, режиссер: «Такое ощущение, что для меня это как грамота. Как заново учить таблицу умножения, как заново учить А и Б, потому что многие не понимают, как шутить. Юмор он такой разный. Но у молодых юмор очень часто бывает интересный, специфический».



За высокотехнологичным продюсерским выходом следовал самокритичный театроведческий, кукловодов сменяли художники-постановщики. По словам ветеранов капустного движения, день посвящения в первокурсники всегда был днем всеобщего единения.



Семён Спивак, народный артист РФ, режиссер, художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке: «Когда здесь стояло человек 300 и каждый болел за каждого, потому что никакой соревновательности не допускалось, а просто нужно было сделать вечер».



Капустник — это, конечно, домашний праздник для своих. Даже если этих своих набивается 800 человек. Говорят, в дни таких представлений Моховую перекрывали нарядом милиции. Ни одна премьера не отличалась подобным аншлагом. Для первокурсников выход на прославленные подмостки сродни выходу в открытый космос.



Контрамарку на капустник нового времени, посвященный 55-летию учебной сцены, достала корреспондент НТВ Юлия Олещенко.