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    «Пиво достанем»: Путин пошутил о санкциях на встрече с Земаном. переговоры, Путин, санкции, Чехия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Пиво достанем»: Путин пошутил о санкциях на встрече с Земаном

    «Пиво достанем»: Путин пошутил о санкциях на встрече с Земаном

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    «Пиво достанем»: Путин пошутил о санкциях на встрече с Земаном

    «Пиво достанем»: Путин пошутил о санкциях на встрече с Земаном

    «Пиво достанем»: Путин пошутил о санкциях на встрече с Земаном
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Президент России Владимир Путин во время встречи с чешским коллегой пошутил о санкциях.

      По итогам переговоров Милош Земан призвал Россию и страны Запада отказаться от взаимных санкций, сообщает ТАСС.

      Милош Земан, президент Чехии: «Вопреки санкциям экономическое сотрудничество развивается (между Чехией и РФ). Но это, однако, не означает, что я смирился с санкциями. Вы прекрасно знаете, что в течение долгого периода времени я являюсь их противником. И это касается не только санкций, принятых ЕС в отношении России, но и также санкций, предпринятых РФ в отношении ЕС. В один прекрасный момент с этим нужно заканчивать (с взаимными санкциями — ред.)».

      Земан подчеркнул, что взаимный отказ от санкций выгоден обеим сторонам. «Ведь если вы этого не сделаете, то будете лишены наших отличных сыров и йогуртов», — пошутил Земан. «Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся», — в ответ пошутил Путин.

      Ранее Путин, открывая переговоры с Милошем Земаном, отметил, что российско-чешские отношения развиваются и, несмотря на все сложности, объем двустороннего товарооборота по итогам девяти месяцев текущего года вырос более чем на 40%. По словам российского лидера, это хороший знак.

      Земан заявил, что в ходе его визита в Россию будет подписано 13 договоренностей на общую сумму 20 миллиардов долларов.

      Милош Земан: «Что касается конкретных договоренностей, документальных договоренностей, то 10 из них будут подписаны в Москве и три — в Екатеринбурге. Всего совокупный объем подписанных соглашений составит 20 млрд долларов».

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