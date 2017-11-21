«Пиво достанем»: Путин пошутил о санкциях на встрече с Земаном

Президент России Владимир Путин во время встречи с чешским коллегой пошутил о санкциях.
По итогам переговоров Милош Земан призвал Россию и страны Запада отказаться от взаимных санкций, сообщает ТАСС.
Милош Земан, президент Чехии: «Вопреки санкциям экономическое сотрудничество развивается (между Чехией и РФ). Но это, однако, не означает, что я смирился с санкциями. Вы прекрасно знаете, что в течение долгого периода времени я являюсь их противником. И это касается не только санкций, принятых ЕС в отношении России, но и также санкций, предпринятых РФ в отношении ЕС. В один прекрасный момент с этим нужно заканчивать (с взаимными санкциями — ред.)».
Земан подчеркнул, что взаимный отказ от санкций выгоден обеим сторонам. «Ведь если вы этого не сделаете, то будете лишены наших отличных сыров и йогуртов», — пошутил Земан. «Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся», — в ответ пошутил Путин.
Ранее Путин, открывая переговоры с Милошем Земаном, отметил, что российско-чешские отношения развиваются и, несмотря на все сложности, объем двустороннего товарооборота по итогам девяти месяцев текущего года вырос более чем на 40%. По словам российского лидера, это хороший знак.
Земан заявил, что в ходе его визита в Россию будет подписано 13 договоренностей на общую сумму 20 миллиардов долларов.
Милош Земан: «Что касается конкретных договоренностей, документальных договоренностей, то 10 из них будут подписаны в Москве и три — в Екатеринбурге. Всего совокупный объем подписанных соглашений составит 20 млрд долларов».
Милош Земан, президент Чехии: «Вопреки санкциям экономическое сотрудничество развивается (между Чехией и РФ). Но это, однако, не означает, что я смирился с санкциями. Вы прекрасно знаете, что в течение долгого периода времени я являюсь их противником. И это касается не только санкций, принятых ЕС в отношении России, но и также санкций, предпринятых РФ в отношении ЕС. В один прекрасный момент с этим нужно заканчивать (с взаимными санкциями — ред.)».
Земан подчеркнул, что взаимный отказ от санкций выгоден обеим сторонам. «Ведь если вы этого не сделаете, то будете лишены наших отличных сыров и йогуртов», — пошутил Земан. «Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся», — в ответ пошутил Путин.
Ранее Путин, открывая переговоры с Милошем Земаном, отметил, что российско-чешские отношения развиваются и, несмотря на все сложности, объем двустороннего товарооборота по итогам девяти месяцев текущего года вырос более чем на 40%. По словам российского лидера, это хороший знак.
Земан заявил, что в ходе его визита в Россию будет подписано 13 договоренностей на общую сумму 20 миллиардов долларов.
Милош Земан: «Что касается конкретных договоренностей, документальных договоренностей, то 10 из них будут подписаны в Москве и три — в Екатеринбурге. Всего совокупный объем подписанных соглашений составит 20 млрд долларов».
Комментарии