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    Приозерский суд допрашивает свидетелей защиты по делу Глеба Грозовского. Ленинградская область, педофилия, религия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПриозерский суд допрашивает свидетелей защиты по делу Глеба Грозовского

    Приозерский суд допрашивает свидетелей защиты по делу Глеба Грозовского

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    Приозерский суд допрашивает свидетелей защиты по делу Глеба Грозовского

    Приозерский суд допрашивает свидетелей защиты по делу Глеба Грозовского

      В Ленинградской области продолжаются судебные слушания в отношении священника, который обвиняется в педофилии.

      В Приозерском районном суде по делу Глеба Грозовского сегодня стали давать показания свидетели со стороны защиты. Об этом в интервью НТВ рассказала сестра обвиняемого.

      Свою точку зрения в зале суда выскажут сын Любови Грозовской и супруга самого священника. Они в тот вечер, когда по версии обвинения Глеб Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, также находились в лагере.

      Любовь Грозовская, сестра Глеба Грозовского: «В то время как Глеб якобы совершал насильственные действия сексуального характера, он находился на острове Кос со своей семьей: с женой и детьми. Мой сын запомнил тот вечер довольно хорошо, поскольку он дружил с сыном отца Глеба. И в тот вечер они уходили».

      Священник Глеб Грозовский обвиняется в насилии над несовершеннолетними девочками      . В сентябре 2016 года он был экстрадирован из Израиля в Петербург. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Грозовский содержится в следственном изоляторе Выборга, и срок меры пресечения истекает 1 декабря.

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