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    Красная икра в России подорожала вдвое. продукты, рыба и рыбоводство, тарифы и цены, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрасная икра в России подорожала вдвое

    Красная икра в России подорожала вдвое

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    Красная икра в России подорожала вдвое

    Красная икра в России подорожала вдвое

      Розничная цена на красную икру, которая традиционно является атрибутом новогоднего праздничного стола, подскочила до 6 тысяч рублей за килограмм. Ее обычная цена в это время не превышает 3 тысяч.

      Как считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, объективных причин для этого нет. По его словам, цены взвинтили спекулянты. В середине октября Рыбный союз заявил о неудачной путине и ажиотажном спросе к Новому году. И трейдеры восприняли это как сигнал к повышению цен.

      Однако, несмотря на неудачный улов на Сахалине, на Камчатке результат один из лучших за столетие — 240 тысяч тонн. Но цены подскочили даже там. А если еще прибавить нераспроданные остатки прошлого года, то ясно, что дефицита икры в России нет.

      Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает, что в ближайшее время цена должна зафиксироваться, а после Нового года пойдет на снижение.

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