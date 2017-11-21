Красная икра в России подорожала вдвое

Розничная цена на красную икру, которая традиционно является атрибутом новогоднего праздничного стола, подскочила до 6 тысяч рублей за килограмм. Ее обычная цена в это время не превышает 3 тысяч.

Как считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, объективных причин для этого нет. По его словам, цены взвинтили спекулянты. В середине октября Рыбный союз заявил о неудачной путине и ажиотажном спросе к Новому году. И трейдеры восприняли это как сигнал к повышению цен.



Однако, несмотря на неудачный улов на Сахалине, на Камчатке результат один из лучших за столетие — 240 тысяч тонн. Но цены подскочили даже там. А если еще прибавить нераспроданные остатки прошлого года, то ясно, что дефицита икры в России нет.



Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает, что в ближайшее время цена должна зафиксироваться, а после Нового года пойдет на снижение.