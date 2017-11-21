На конгрессе народов Сирии в Сочи будет создана конституционная комиссия

Владимир Путин провел переговоры с Башаром Асадом. Встреча президентов состоялась в Сочи. Российский лидер заявил, что военная операция в арабской республике близится к завершению. Асад в свою очередь поблагодарил российских военных, принимавших участие в урегулировании кризиса.
«Пушки умолкают, пора говорить дипломатам» — это лейтмотив встречи президентов России и Сирии, которая продолжалась в Сочи более четырех часов. Асад приехал в Россию, чтобы сказать спасибо российским военным и обсудить с Путиным начало не менее сложного этапа в Сирии — политического урегулирования.
В ближайшие дни в Сочи планируется провести Конгресс народов Сирии. Дата пока не определена, но Москва рассчитывает на участие самого широкого круга представителей — всех этнических и конфессиональных групп Сирии, включая лидеров оппозиции из разных городов страны и за ее пределами. Приглашены представители 33 сирийских организаций, а также ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Предполагается, что на Конгрессе создадут конституционную комиссию и определят рамки мирного сосуществования в Сирии.
Благодаря помощи России многие сирийцы, наконец, смогли вернуться в свои дома, отметил Асад и пообещал, что сирийский народ этого не забудет. Впрочем, готовясь к сворачиванию чисто военной операции, Россия не уходит с политического фронта борьбы за будущее Сирии и региона, отмечает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.
Накануне Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара, сегодня планирует созвониться с Трампом, а затем с лидерами ближневосточных стран.
Завтра в Сочи должна состоится трехсторонняя встреча с президентами Турции и Ирана.
В ближайшие дни в Сочи планируется провести Конгресс народов Сирии. Дата пока не определена, но Москва рассчитывает на участие самого широкого круга представителей — всех этнических и конфессиональных групп Сирии, включая лидеров оппозиции из разных городов страны и за ее пределами. Приглашены представители 33 сирийских организаций, а также ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Предполагается, что на Конгрессе создадут конституционную комиссию и определят рамки мирного сосуществования в Сирии.
Благодаря помощи России многие сирийцы, наконец, смогли вернуться в свои дома, отметил Асад и пообещал, что сирийский народ этого не забудет. Впрочем, готовясь к сворачиванию чисто военной операции, Россия не уходит с политического фронта борьбы за будущее Сирии и региона, отмечает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков.
Накануне Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара, сегодня планирует созвониться с Трампом, а затем с лидерами ближневосточных стран.
Завтра в Сочи должна состоится трехсторонняя встреча с президентами Турции и Ирана.
Комментарии