МВД ЛНР заявило о связи ряда чиновников республики с украинскими спецслужбами

Игорь Плотницкий заверил, что ситуация в ЛНР находится под контролем и в скором времени все разрешится. А глава МВД ЛНР Игорь Корнет выступил с заявлением, в котором сообщил о пресечении деятельности украинской
диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию республики.
По словам главы МВД ЛНР Игоря Корнета, большинство диверсантов были задержаны, но продолжается поиск и задержание оставшихся и их пособников, передает ТАСС.
Игорь Корнет: «В настоящее время ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности».
Он также отметил, что в последнее время ряд луганских чиновников и высокопоставленных должностиных лиц через СМИ распространяли недостоверную информацию о причастности МВД ЛНР к противоправной деятельности. По его словам, это объясняется тем, что данные должностные лица оказались связаны с Киевом.
Игорь Корнет: «В результате реализованных МВД и МГБ республики оперативно-разыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления народной милиции ЛНР Виталий Киселёв».
Корнет заявил, что минувшей ночью представил все эти материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому и тот принял решение о возбуждении дел в отношении всех фигурантов.
Между тем в СМИ появилась другая версия происходящего. Накануне некоторые местные издания сообщили об увольнении Корнета с поста главы МВД по решению Плотницкого. А сегодня днем в центральной части Луганска появились вооруженные люди в балаклавах, которые объяснили блокировку нескольких улиц плановыми учениями. Однако поступали сообщения, что они собираются идти на штурм, чтобы арестовать Плотницкого.
Сам глава ЛНР уже выступил с обращением. Он заявил, что ситуация в республике находится под контролем руководства и в ближайшее время будет полностью разрешена. Он добавил, что все попытки дестабилизировать обстановку в ЛНР напрасны, передает «Интерфакс». По его словам, действия организаторов событий в Луганске направлены «на создание социального напряжения в городах ЛНР».
Игорь Плотницкий: «Однако их действия не должны являться причиной для паники и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики».
Игорь Корнет: «В настоящее время ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности».
Он также отметил, что в последнее время ряд луганских чиновников и высокопоставленных должностиных лиц через СМИ распространяли недостоверную информацию о причастности МВД ЛНР к противоправной деятельности. По его словам, это объясняется тем, что данные должностные лица оказались связаны с Киевом.
Игорь Корнет: «В результате реализованных МВД и МГБ республики оперативно-разыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления народной милиции ЛНР Виталий Киселёв».
Корнет заявил, что минувшей ночью представил все эти материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому и тот принял решение о возбуждении дел в отношении всех фигурантов.
Между тем в СМИ появилась другая версия происходящего. Накануне некоторые местные издания сообщили об увольнении Корнета с поста главы МВД по решению Плотницкого. А сегодня днем в центральной части Луганска появились вооруженные люди в балаклавах, которые объяснили блокировку нескольких улиц плановыми учениями. Однако поступали сообщения, что они собираются идти на штурм, чтобы арестовать Плотницкого.
Сам глава ЛНР уже выступил с обращением. Он заявил, что ситуация в республике находится под контролем руководства и в ближайшее время будет полностью разрешена. Он добавил, что все попытки дестабилизировать обстановку в ЛНР напрасны, передает «Интерфакс». По его словам, действия организаторов событий в Луганске направлены «на создание социального напряжения в городах ЛНР».
Игорь Плотницкий: «Однако их действия не должны являться причиной для паники и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики».
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