Группа «Градусы» исполнит свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

В эти выходные зрители НТВ вновь побывают на «Квартирнике», где будут звучать известные композиции в живом исполнении. В этот раз Евгений Маргулис встречает необычных гостей: свой музыкальный вечер для телезрителей проведет ставропольская группа «Градусы».
Коллектив представит свои главные хиты в акустической версии. Одни из самых известных песен — «Я всегда помню о главном» и «Режиссер» — группа исполнит вместе с залом.
Один из участников коллектива Руслан Тагиев представит всех своих коллег: Арсена Беглярова, Кирилла Джалалова, Антона Гребёнкина, Александра Косилова и, конечно же, Романа Пашкова. Зрители НТВ смогут стать свидетелями настоящего экспромта: вокалист Руслан Тагиев исполнит «блатную» песню, которая родилась после одного из его «отшумевших» дней рождения. А Евгений Маргулис резюмирует: теперь группа «Градусы» может покорять радио «Шансон».
Участники популярного коллектива вспомнят решение уехать из родного города, первый концерт в Москве, за который заплатили сами, и первую песню, которую радиостанции взяли в ротацию, а также расскажут, кто на самом деле является их публикой. Музыканты поведают, стали ли звездами в Ставрополе, и вспомнят, как получали зарплату мешками с монетами за гастроли по Ставропольскому краю. Также своими воспоминаниями о родине группы «Градусы» поделится сам Евгений Маргулис.
Евгений Маргулис, ведущий программы «Квартирник НТВ у Маргулиса»: «Только дураки придумывают ярлыки к музыке. Но на свете есть только два ярлыка: хорошая и плохая. „Градусы“ — хорошая музыка. Градусы никогда не надо понижать, только повышать. Эта народная мудрость весьма кстати при „употреблении“ этой команды! Народ плохого не посоветует, я — с народом!»
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу российского телевидения «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» на НТВ и НТВ.Ru в 00:40 в воскресенье, 26 ноября.
Один из участников коллектива Руслан Тагиев представит всех своих коллег: Арсена Беглярова, Кирилла Джалалова, Антона Гребёнкина, Александра Косилова и, конечно же, Романа Пашкова. Зрители НТВ смогут стать свидетелями настоящего экспромта: вокалист Руслан Тагиев исполнит «блатную» песню, которая родилась после одного из его «отшумевших» дней рождения. А Евгений Маргулис резюмирует: теперь группа «Градусы» может покорять радио «Шансон».
Участники популярного коллектива вспомнят решение уехать из родного города, первый концерт в Москве, за который заплатили сами, и первую песню, которую радиостанции взяли в ротацию, а также расскажут, кто на самом деле является их публикой. Музыканты поведают, стали ли звездами в Ставрополе, и вспомнят, как получали зарплату мешками с монетами за гастроли по Ставропольскому краю. Также своими воспоминаниями о родине группы «Градусы» поделится сам Евгений Маргулис.
Евгений Маргулис, ведущий программы «Квартирник НТВ у Маргулиса»: «Только дураки придумывают ярлыки к музыке. Но на свете есть только два ярлыка: хорошая и плохая. „Градусы“ — хорошая музыка. Градусы никогда не надо понижать, только повышать. Эта народная мудрость весьма кстати при „употреблении“ этой команды! Народ плохого не посоветует, я — с народом!»
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу российского телевидения «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» на НТВ и НТВ.Ru в 00:40 в воскресенье, 26 ноября.
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