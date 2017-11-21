Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Китайская топ-модель эффектно упала на показе женского белья

    комментировать

    Китайская топ-модель эффектно упала на показе женского белья

    Китайская <nobr>топ-модель</nobr> эффектно упала на показе женского белья

    В Шанхае отгремел грандиозный показ нижнего белья Victoria’s Secret. Во время шоу не обошлось без конфузов. Одна из красавиц упала прямо на подиуме.

    27-летняя ангел Victoria’s Secret из Китая Мин Си дефилировала в роскошном образе от известного дизайнера Оливье Рустена, в какой-то момент топ-модель поскользнулась, наступила на подол и упала на колени. Ей на помощь пришла ее коллега Жизель Оливейра. Мин Си не подала виду, что расстроилась, улыбнулась, поправила наряд и завершила свое дефиле. Позже «падший» ангел, как окрестили красавицу в СМИ, принесла свои извинения.

    Мин Си: «Мне очень жаль, что я всех разочаровала. Спасибо всем за беспокойство. Будучи моделью на протяжении семи лет, я падала много раз. Но я знаю, что, как бы тяжело ни было, я должна встать и закончить свой выход. Я продолжу идти вперед».






    Знаменитое шоу в этом году не обошлось без скандалов. Россиянкам, которые должны были выйти на подиум, не дали визы. Официально причины отказа властей КНР не называются. Однако негласно такую позицию связывают с громкой историей загадочной смерти 14-летней модели из России.

    Напомним, Влада Дзюба из Перми умерла в шанхайской больнице 27 октября. В российских СМИ заявлялось, что в организме девочки нашли яд. Однако в СК опровергли сообщения об отравлении. Накануне Владу похоронили на родине.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru